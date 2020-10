Under tisdagen publicerade U.S. House Judiciary Antitrust Subcommittee en 450 sidor lång rapport med titeln Investigation of Competition in Digital Markets gällande granskningen av Apple, Google, Amazon och Facebook.

I rapporten sägs teknikföretagen ha skapat monopol som för tankarna till forna tiders ”oljebaroner och järnvägsmagnater”. Till exempel måste användare av Iphone och Ipad vända sig till App Store för att installera appar.

Apple avfärdar anklagelserna om monopol och lyfter i ett uttalande som citeras av Macrumors fram att på bara 12 år har antalet appar i butiken ökat från 500 till 2 miljoner, något som har varit till stor nytta även för andra företag. Enbart under 2019 genererade App Store 138 miljarder dollar i USA, varav 85 procent hamnade hos tredjepartsutvecklare. Gällande avgiften på 30 procent är den i nivå med vad andra appbutiker tar ut.

I rapporten nämns flera förslag på hur man ska få bukt med ”monopolen”, men om de blir verklighet eller ej återstår att se.