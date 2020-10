Nästa tisdag är det dags för ett nytt Apple-event och vid sidan av nya Iphone-modeller kan det bland annat bli tal om en mindre modell av den smarta högtalaren Homepod.

Mycket tyder på att försäljningen av Homepod inte har levt upp till Apples förväntningar, så förhoppningen är att lanseringen av ”Homepod Mini” ska ändra på den saken. Det stora dragplåstret är en lägre prislapp, men vad vi bjuds på i övrigt är i skrivande stund oklart.

Enligt teknikläckaren L0vetodream kommer Homepod Mini att vara den enda nya högtalaren på eventet, en uppgradering av vanliga Homepod lär alltså dröja.

there is no HomePod2 this year

only have mini one