Den 23 oktober släpps Bruce Springsteens tjugonde studioalbum Letter to You exklusivt på Apple Music och samma dag läggs en dokumentär med samma namn ut på Apple TV Plus.

I dokumentären får vi se hur det gick till under inspelningen när Bruce Springsteen återförenades med The E Street Band. Men vi bjuds även på arkivmaterial som inte har visats tidigare.

Så här ser trailern för dokumentären ut:

Vad gäller själva albumet bjuds vi på 12 låtar, varav tre komponerades redan på 1970-talet. Titelspåret Letter to You kan ses och höras här nedanför: