Fans har väntat i tjugo år på en uppföljare till Baldur's Gate 2. När Larian Studios, skaparna av hyllade Divinity: Original Sin 2, meddelade att de utvecklar Baldur's Gate 3 blev uppståndelsen stor.

Spelet släpps i kväll som Early Access på Steam och via Google Stadia, med den första av tre planerade akter. Larian har lagt all energi på akt ett och säger att akt två och tre än så länge bara är på sketchstadiet, så det är okänt när hela spelet kommer släppas.

Baldur's Gate 1 och 2 släpptes på Mac och framför allt det andra spelet var populärt bland Macspelare. Till skillnad från för tjugo år sedan kommer Macspelare den här gången inte behöva vänta längre än andra på att kunna spela: Larian meddelade under måndagen att Early Access-versionen av spelet kommer till både Windows och Mac.

We've got a big surprise for Mac fans. Baldur's Gate 3 will also launch on Mac, tomorrow 10am PT! Now, Mac fans will very much be part of the Early Access journey. pic.twitter.com/7SwhlFswc5