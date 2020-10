Enligt en ny rapport från datafirman Sensor Tower så ska Apples appbutik App Store dragit in dubblet så mycket pengar som Googles motsvarighet Play Store under tredje kvartalet 2020. Något som först uppmärksammades av Macrumors.

Siffrorna för Apples intäkter via App Store visar då en ökning på 31 procent jämfört med samma period 2019. Totalt ska företaget dragit in 19 miljarder dollar, cirka 170 miljarder kronor, under perioden, vilket är nära på dubbelt så mycket som Google.

För Googles del skedde däremot långt fler appinstallationer. Hela 28,3 miljarder jämfört med Apples 8,2 miljarder.

Användare i både App Store och Play Store ska tillsammans installerat över 35,6 miljarder appar och spenderat över 29,3 miljarder dollar, motsvarande över 261 miljarder kronor.

Läs också: Epic och Apple kan mötas i domstol nästa sommar