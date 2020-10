Apple har släppt en teaser-trailer för sin kommande Snobben-tv-serie, The Snoopy Show. Tv-serien släpps som en del i firandet av att Snobben-seriestrippen, även känd som Peanuts, firar 70 år. Den nya tv-serien har premiär på Apple TV Plus den 5 februari 2021.

The Snoopy Show blir Apples andra samarbete med DHX Media och Peanuts Worldwide som under 2019 även släppte Snoopy in Space och Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10, varav den senare vann en Emmy till företaget.

Planen är sedan att ännu fler Snobben-serier och filmer ska dyka upp på Apple TV Plus i framtiden.

