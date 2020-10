Apple har tecknat ett nytt samarbetsavtal med Wildbrain som innebär att det blir ännu fler tecknade filmer med Snobben på Apple TV Plus framöver.

Utöver den nya serien The Snoopy Show (läs mer nedan) bjuds vi på en andra säsong av Snoopy in Space och ett antal nya specialavsnitt som handlar om Mors dag, Nyårsafton, Jordens dag (22 april) och skolstarten.

Dessutom kommer de klassiska filmerna It's the Great Pumpkin, Charlie Brown, Charlie Brown Thanksgiving och A Charlie Brown Christmas att visas under hösten.

Tidigare (2020-10-03):

Apple har släppt en teaser-trailer för sin kommande Snobben-tv-serie, The Snoopy Show. Tv-serien släpps som en del i firandet av att Snobben-seriestrippen, även känd som Peanuts, firar 70 år. Den nya tv-serien har premiär på Apple TV Plus den 5 februari 2021.

The Snoopy Show blir Apples andra samarbete med DHX Media och Peanuts Worldwide som under 2019 även släppte Snoopy in Space och Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10, varav den senare vann en Emmy till företaget.

Läs också: Premiär för Tiny World på Apple TV Plus