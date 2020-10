Ju längre du använder din Iphone eller Ipad, desto mer skräpfiler kan den samla på sig och det kan till slut göra att den inte fungerar optimalt. Både IOS och installerade appar lagrar tillfälliga filer, så kallad cache, och rensar inte alltid bort gamla trots att de aldrig används längre. Streamingtjänster är ett typexempel som lagrar stora mängder data för att se till att uppspelningen är smidigare, men om en app till exempel kraschar medan du spelar upp något kan gamla filer hamna i limbo.

Till skillnad från Mac OS med sitt mer öppna filsystem behövs inte lika mycket städning i IOS, men å andra sidan är det krångligare att städa om du faktiskt behöver göra det. Det viktigaste är att se till att du har en del ledigt utrymme.

Så tömmer du cachen på Iphone eller Ipad

Du kan rensa cache-filer på lite olika håll i IOS och Ipad OS. Safari har till exempel en egen:

Öppna Inställningar och leta upp Safari. Skrolla ner en bit tills du hittar Rensa historik och webbplatsdata. Tryck på den och bekräfta. Det här tar bort allt Safari har hämtat från webben och loggar ut dig från alla sajter du är inloggad på.

För att se mer information om både Safari och andra appar och hur de använder lagring, öppna Inställningar -> Allmänt -> Iphone-lagringsutrymme.

Här får du överst en överblick av hur lagringen på din Iphone eller Ipad används. Apple delar upp lagringen i kategorierna appar, bilder, system, medier och annat. Annat kan växa och krympa ganska mycket och innehåller till exempel cache-filer, hämtade (men inte installerade) uppdateringar och hämtade tillval i systemet (Siri-röster, till exempel).

Under översikten visas ett antal rekommendationer, vilket är förslag på saker du kan göra för att minska lagringsanvändningen. Det kan till exempel handla om att aktivera funktionen Avlasta oanvända som tar bort appar du inte har använt på länge utan att ta bort sparfiler och annan privat data.

Längst ner finns en lista över alla installerade appar och storleken på allt utrymme de tar upp. Bilder finns här istället för Kamera-appen. Tryck på en app för att se detaljer.

Appstorlek är storleken på själva appen. Så länge den är installerad tar den upp så mycket plats. Om du avlastar den (manuellt med knappen här eller via den automatiska funktionen) är det så här mycket utrymme du frigör.

är storleken på själva appen. Så länge den är installerad tar den upp så mycket plats. Om du avlastar den (manuellt med knappen här eller via den automatiska funktionen) är det så här mycket utrymme du frigör. Dokument och data är allt appen har lagrat – cache-filer, sparade dokument, databaser, hämtade medier och så vidare. Appar som hämtar video eller ljud, till exempel podcastappar och träningsappar med instruktionsvideor, kan ha väldigt mycket sådan här data. Andra strömmar allt sitt innehåll och är riktigt små.

är allt appen har lagrat – cache-filer, sparade dokument, databaser, hämtade medier och så vidare. Appar som hämtar video eller ljud, till exempel podcastappar och träningsappar med instruktionsvideor, kan ha väldigt mycket sådan här data. Andra strömmar allt sitt innehåll och är riktigt små. Längst ner i en del appars detaljvy finns en Dokument-lista som visar alla sparade dokument som ligger så att du kan komma åt dem från Finder/Itunes när du ansluter din Iphone eller Ipad till dator. Väljer du Musik ser du istället hur mycket plats alla låtar och respektive artist tar upp.

1,13 GB ”Dokument och data” är ganska mycket. En del av dessa kommer hämtas igen även om du raderar och installerar om appen, men knappast alltihop.

Ett fåtal appar har egna inställningar i appen där du kan tömma cachen. Det gäller till exempel Whatsapp som har detaljerad statistik över varje kontakt, med möjligheten att rensa till exempel enbart röstmeddelanden eller bilder. Men de flesta appar erbjuder bara ett sätt att rensa cachen: Radera appen och installera om den.

Om appen i fråga synkar sin data över nätet, till exempel alla appar som har konton och kan användas på olika enheter, är det här enkelt. Välj Radera app och ta bort den. Gå sedan till App Store och installera den igen. Det här gör att du börjar om med 0 KB i Dokument och data. En del appar fyller snabbt på igen medan andra tar mer tid på sig. För appar som bara sparar sin data på din enhet, som en del spel, är det här ingen lösning eftersom du blir av med allt.

Tyvärr finns inget sätt att sortera applistan utifrån hur mycket utrymme Dokument och data tar upp, det hade gjort det enklare att rensa. Men om du kollar runt bland apparna som tar upp mest utrymme totalt bör du kunna frigöra allt från några hundra megabyte till flera gigabyte.

Uppdatera

Ett annat sätt att frigöra utrymme och rensa upp i cachen är att installera systemuppdateringar. Om en uppdatering har hämtats men inte installerats tar den upp mycket plats, och när den installeras passar systemet på att rensa en del bland tillfälliga filer som cache och annat. Det optimerar och snabbar upp din Iphone eller Ipad.

Blås ur allt och ladda om

Den mest brutala lösningen på att få bukt med alldeles för mycket data under Annat i Iphone-lagringsutrymme och verkligen tömma alla cache-filer är att installera om systemet. Det tar garanterat bort alla tillfälliga filer.

Börja med att göra en färsk säkerhetskopia av din Iphone eller Ipad, antingen till Icloud eller till dator via Finder/Itunes. Om du använder dator ska du se till att Kryptera säkerhetskopior är ikryssat, annars förlorar du till exempel hälsodata och sparade lösenord, och det är nog inte så kul. En krypterad backup till dator eller Icloud-backup sparar allt som inte kan hämtas igen från App Store eller Icloud, med några få undantag. Du måste till exempel ställa in Face ID/Touch ID, lägga till betalkort i Wallet och välja en lösenkod. Vissa tredjepartsappar töms också och måste ställas in på nytt, till exempel Bank ID.

Du kommer också förlora eventuella installerade appar som har tagits bort från App Store, så om du till exempel har Fortnite installerat och vill behålla det gör du bäst i att inte nollställa.

När du har din säkerhetskopia öppnar du Inställningar -> Allmänt -> Nollställ. Välj Radera allt innehåll och inst. och följ instruktionerna. Återställ därefter från säkerhetskopia och gör om nödvändiga inställningar.

Städprogram

Flera programutvecklare säljer ”städprogram” som utlovar rensade filer och tömda cachar på Iphone och Ipad. Det här är väldigt suspekt eftersom IOS filsystem är väldigt slutet och det är svårt för någon att komma åt något annat än det du själv kommer åt via Inställningar. Vi rekommenderar att du undviker alla dessa och håller dig till Apples verktyg. Seriösa tredjepartsprogram för Iphone-hantering som Imazing (och Jamf för företag) har inga såna här funktioner.