”Bra, bättre bäst” är ett hyfsat pedagogiskt sätt att dela in produkter i lättbegripliga kategorier som även den fräschaste nybörjare kan förstå. Den som kan sin svenska hemelektronikhistoria minns kanske den numera utdöda kedjan On-off som i sina reklamblad delade in produkterna i just dessa kategorier.

”Bra” gör jobbet till lägsta pris. ”Bäst” erbjuder mest för den kräsne, men kostar därefter. ”Bättre” var ofta den produkt med bäst avvägning mellan pris och prestanda.

Just denna kategori, ”bättre”, har Apple satsat extra mycket på under senare år. Mellanmodellerna Iphone 11, Ipad Air samt Apple Watch SE är Apples kanske bästa produkter just nu.

Apple Watch SE.

Apples satsning på ”bättre” får nog sägas ha börjat på allvar med Iphone XR år 2018. Det var en nytillverkad telefon med utseende och funktioner som Iphone XS, men som med en kamera färre och billigare material såldes till lägre pris. Helt enkelt en bra produkt med senaste processorn för den som inte har lust att betala flera tusen kronor för något som det står ”Pro” på.

Idag är Iphone 11, och nysläppta Ipad Air samt Apple Watch SE, vad som utgör Apples sortiment i kategorin ”bättre.” Och de gör Apples mellanprodukter till det starkaste hittills.

Iphone 11, som snart ersätts av Iphone 12.

Iphone 11 bjuder på samma kameror på baksidan som sin storebror, minus tele, och samma processor på insidan. Apple Watch SE har smartklockans nyare form med större skärm, men saknar de nya sensorerna. Ipad Air ger i sin tur samma grundläggande design med heltäckande skärm som Ipad Pro, och köps till lägre prislapp för den som kan leva utan Face ID, promotion-skärmen och en lidar på baksidan. Gissningsvis vet bara ett fåtal Ipad-köpare vad det senare ens är för något.

I fallet Iphone, som ett exempel, skulle Iphone SE sättas i kategorin ”bra". Iphone 11 som ”bättre” och Iphone 11 Pro som ”bäst”. Och där framstår Iphone 11 som ett väldigt starkt kort.

Ipad Air

Apples ”bättre” kategori har växt fram på senare år. Tidigare fanns ofta ett nyare val och ett budgetval. När Iphone 4 släpptes fortsatte Apple sälja Iphone 3GS till en något lägre prislapp, men vem ville ha den när Iphone 4 fanns med sin högupplösta skärm och nyare design?

När Iphone 5S släpptes lade Apple in en Iphone 5 i plastförpackning och kallade den för Iphone 5C, men prislappen var inte så mycket lägre att det köpet kunde motiveras.

Idag är medelvägen utan tvekan den gyllene vägen. Iphone 11, Apple Watch SE och Ipad Air är alla produkter som inte behöver skämmas för sig. Och med Iphone 12 runt hörnet med dess omryktade oled-skärm kommer bättre-kategorin bli ännu lite starkare.

Med andra ord har valet av Apple-produkt blivit enkelt, vare sig det är en Iphone, Ipad eller Apple Watch. Mellanmodellerna är bäst för de allra flesta.