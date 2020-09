Enligt Variety har Apple köpt rättigheterna till The Sky Is Everywhere, en film från filmstudion A24 som baseras på en populär ungdomsbok med samma namn.

The Sky Is Everywhere handlar om Lennie Walker, en tonårstjej som försöker hantera sin storasysters plötsliga död. Huvudrollen spelas av Grace Kaufman (The Last Ship) och i andra bärande roller återfinns välkända skådespelare som Cherry Jones (Transparent) och Jason Segel (How I Met Your Mother).

Apple har tidigare köpt rättigheterna till dokumentärfilmerna The Elephant Queen och Boys State från A24 och den 23 oktober är det premiär för On the Rocks, en komedi med Rashida Jones, Bill Murray och Marlon Wayans i huvudrollerna.