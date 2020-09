Det ser ut att bli gott om nya tv-serier på Apple TV Plus under de närmsta åren, detta förstås under förutsättning att det inte blir några fler produktionsstopp på grund av pandemin.

Senaste nytt är att Apple har tecknat ett avtal med Ben Stiller och Patricia Arquette om två nya serier till videotjänsten. Dels handlar det om thrillerserien Severance, dels om komediserien High Desert.

I High Desert spelar Patricia Arquette en kvinna som bestämt sig för att förändra sitt liv efter att hennes mamma avlidit, något som leder till en ny karriär som privatdetektiv.

Ben Stiller och Patricia Arquette har tidigare samarbetat kring Escape at Dannemora, en hyllad tv-serie i sju avsnitt som fått mängder av priser.