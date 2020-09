Med anledning av den pågående pandemin valde Apple att pausa alla inspelningar av tv-serier och filmer i mars och först nu börjar produktionen komma i gång igen.

Enligt Deadline ska den andra säsongen av See med Jason Momoa i huvudrollen spelas in i Toronto, Kanada mellan oktober och mars, något som innebär att det lär dröja till hösten 2021 innan tittarna får se hur det går för Baba Voss och kompani.

Sedan tidigare har även produktionen av Invasion och andra säsongen av For All Mankind återupptagits, men även i de fallen lär det dröja till 2021 innan de kan ses på Apple TV Plus.