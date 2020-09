Längtar du efter att resa kan vi tipsa om att det nu går att se den nya dokumentärserien Long Way Round på Apple TV Plus.

I tio avsnitt får vi följa Charley Boorman och skådespelaren Ewan McGregor på en tre månader lång motorcykeltur genom Latinamerika, vilket innebär en hel del intressanta möten och upplevelser.

Så här ser trailern för Long Way Up ut:

Om du vill kan du även se Ewan McGregors tidigare reseserier på Apple TV Plus, närmare bestämt Long Way Round från 2004 och Long Way Down från 2007.