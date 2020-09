Christina Warren, tidigare reporter på bland annat Gizmodo och numera ”molnförespråkare” på Microsoft, ställde efter Apples event i tisdags en intressant fråga om Apples nya abonnemangspaket Apple One: Hur fungerar det för de användare som har olika konton för Icloud och Apples olika butiker?

Bland de som skaffat Apple-prylar de senaste åren är det vanligast att bara ha ett Apple ID, men bland de som hängt med i Apple-världen länge är det inte ovanligt att ha olika konton eftersom tjänster som Itunes Music Store och gamla Mobile Me inte använde samma konto.

I dag kom ett svar, från ingen mindre än Chris Espinosa, som kort och gott säger att ”den hanterar det, jag har precis dubbelkollat”. Chris Espinosa var anställd nummer åtta på Apple och den enda ur det ursprungliga gänget som fortfarande jobbar kvar på företaget (Steve Wozniak är tekniskt sett anställd men har inte jobbat på Apple på många år).

Svaret är betryggande för de som befinner sig i denna situation och är intresserade av Apple One, men en del frågor kvarstår fortfarande, till exempel om det fungerar även när kontona är i olika länder (som kan hända om du har flyttat och vill fortsätta skaffa appar i ditt gamla lands butik samtidigt som du byter land på Icloud-kontot).

It manages that. I just double-checked.