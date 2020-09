Sedan flera år tillbaka har det ryktats om att Apple ska ta fram ett abonnemangspaket som samlar företagets olika betaltjänster som Apple Music och TV Plus. Under de senaste månaderna har mer konkreta uppgifter läckt ut från Cupertino och på eventet 15 september presenterades så till slut Apple One, som abonnemangspaketet heter.

Apple One lanseras senare under hösten, och nu vet vi både vad som ingår och hur priserna blir.

Inte lika enkelt som namnet antyder

Namnet Apple One för tankarna till ett enkelt val. Skaffa Apple One så får du alla Apples betaltjänster. Så enkelt är det inte. För det första finns en version för individer och en för familjer, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att Apple Music redan har den uppdelningen. Dessa har så klart olika priser. Men inte nog med det, det ingår dessutom olika mycket utrymme på Icloud. 50 GB med individuella kontot och 200 GB med familjekontot.

I båda dessa ingår Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade och Icloud. Men Apple TV Plus och Arcade har alltid stöd för familjedelning, oavsett om du skaffar dem separat eller i Apple One-prenumeration. Du kan dessutom själv uppgradera lagringsutrymmet på Icloud till 200 GB om du väljer den prenumerationen vilket också aktiverar familjedelning. I så fall är det bara Apple Music kvar som inte har familjedelning.

Som om dessa två varianter inte var nog finns även ett abonnemang kallad Apple One Premier där Apple News Plus och nya tjänsten Apple Fitness Plus också ingår. Det kommer bara till de länder där båda dessa finns, det vill säga USA, Storbritannien, Kanada och Australien.

Hur prisvärt är det egentligen?

Priserna i Sverige är 155 kronor för Apple One Individual som Apple kallar det, och 199 kronor för Apple One Family. Köper du alla komponenterna separat blir det:

Individual: 99 kronor (Apple Music) + 59 kronor (Apple TV Plus) + 59 kronor (Apple Arcade) + 9 kronor (Icloud) = 226 kronor . En besparing på 71 kronor eller 31 procent alltså.

99 kronor (Apple Music) + 59 kronor (Apple TV Plus) + 59 kronor (Apple Arcade) + 9 kronor (Icloud) = . En besparing på 71 kronor eller 31 procent alltså. Family: 149 + 59 + 59 + 29 = 296 kronor. En besparing på 97 kronor eller 33 procent.

En intressant jämförelse är Apple Music-familjeabonnemang och 200 GB Icloud (minsta som behövs för familjedelning och funktioner som Homekit Secure Video). Dessa kostar 178 kronor. Det vill säga: för 21 kronor mer i månaden får du både Apple TV Plus och Apple Arcade. För de som redan har Apple Music och behöver Icloud-utrymme är det alltså väldigt prisvärt. Om du däremot huvudsakligen är intresserad av Apple TV Plus men kan tänka dig att testa de andra tjänsterna också ser paketpriset inte alls lika lockande ut.

För individer blir samma jämförelse inte heller riktigt lika prisvärd, åtminstone om du ensam klarar dig med 50 GB utrymme och räknar 200 GB delat på en familj som ungefär samma sak. 108 kronor per månad för Apple Music och 50 GB Icloud är trots allt bra mycket mindre än 155 kronor.

Kan jag öka på utrymmet?

Om lagringsutrymmet som ingår i abonnemanget du väljer inte räcker kan du skaffa ytterligare lagringsutrymme. Apple har informerat oss att detta sker separat från utrymmet som ingår i Apple One. Priserna är därmed standardpriserna för Icloud-uppgraderingar, och du slår samman de två lagringspottarna. Om du till exempel abonnerar på Apple One Family och lägger till 2 TB lagring separat får du totalt 2,2 TB utrymme och betalar 288 kronor i månaden.

Det här är något som kan komma att ändras innan tjänsten lanseras. Vi kommer naturligtvis rapportera om det i så fall.

Kommer Premier någonsin till Sverige?

För amerikanska familjer är Premier-abonnemanget en riktigt bra deal om de redan i dag har Apple Music och 2 TB Icloud-lagring. Bara de två kostar 25 dollar i månaden, vilket betyder att de för 5 dollar i månaden får Apple TV Plus, Arcade, News Plus och Fitness Plus.

Det är högst osäkert om News Plus någonsin kommer lanseras utanför engelskspråkiga länder, och framför allt på mindre marknader som Sverige. Frankrike, Japan och Tyskland kanske, och en version på spanska för stora delar av Latinamerika vore inte förvånande. Men med tanke på vad ryktena säger om hur lyckad hela satsningen har varit hittills är det kanske lika troligt att tjänsten läggs ner innan den når hit.

Då återstår frågan om hur det blir när Fitness Plus har lanserats globalt. Vi har ingen aning om varför den enbart kommer till engelskspråkiga länder nu i början (innehållet har inget med var du är att göra och TV Plus är redan på engelska så språket är knappast ett hinder), men någon gång lär den dyka upp. Kommer Apple släppa något slags ”Premier Mini” i länder utan News Plus? Vi har hört av oss till Apples svenska pr-avdelning, som i dag inte har något svar på den frågan.