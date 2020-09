Vad händer om man tar bort Iphone från ett september-event? Det vet vi nu. Kvar blir fluffet, obligatoriska delar av ett Apple-event men som man ivrigt hoppas ska ta slut, för att komma till något viktigare – Iphone.

Apple ägnade många minuter av tisdagens kanske rekordkorta september-event åt att presentera en Ipad vars enda verkliga nyhet är en redan gammal A12-processor, en rad tjänster paketerade i det tråkiga men effektiva Apple One i olika nivåer med trötta namn som ”individual” och ”premier.”

Hela listan: Det här fick vi se på Apples september-event

Och så en ny träningstjänst som bidrar med live-data från Apple Watch som sitt kanske starkaste försäljningsargument. Intressant för hemmatränaren i corona-tider, men inte är det ny-Iphone-nivå på spänningen.

Det gjorde att eventet till en början kändes mest som just fluff och utfyllnad. Att kolla på molnlagring och musik-streaming i ett paketerbjudande är inte varför vi bänkar oss framför tv:n i ett par timmar en tisdagskväll.

Någon Iphone 12 blev det alltså inte, inte ens en tillstymmelse till förhandstitt. Det klargjorde Tim Cook redan under de första minutrarna av den förinspelade livesändningen i Apple Park, Cupertino. ”Det här eventet handlar om Apple Watch och Ipad”, sade Cook, som för att mildra förhoppningarna en aning.

Och det behövdes, för Apple är ett företag av traditioner. Iphone i september, Mac på senhösten, någon mindre spännande överraskning i mars och ny mjukvara i juni är ett sedan länge inmasserat mönster.

Varje år sedan Iphone 4S år 2011 – i åtta år! – har vi fått se en ny Iphone-modell, men så blev det inte den här gången.

Efter ett tag tog sig eventet ändå. Att Apple utökar sin prisvärda SE-serie är kul att se. Den som inte behöver alla möjliga hälsosensorer i Series 6 kan nöja sig med Apple Watch SE, och ändå inte missa så mycket.

Den största behållningen blev ändå Ipad Air. En Ipad Pro i billigare kostym som ändå bjuder på heltäckande skärm i en snygg förpackning. Dessutom med Touch ID i viloknappen – första gången för Apple – och den helt nya A14-processorn på insidan. Äntligen Ipad Pro-design med lägre prislapp.

Just A14-processorn var på det enda sätt som Iphone närvarade under tisdagen. Det är processorn som med all sannolikhet hamnar i Iphone 12, men nu fick vi se den i en Ipad istället.

På tisdagskvällen togs rimliga steg framåt för några av Apples viktigare produkter, och så fick vi än en gång se ett Apple som trycker ännu hårdare på sina numera så viktiga tjänster.

Men Apples mest centrala produkt var spöklikt frånvarande. Det märktes.