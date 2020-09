Apple har inte anklagat Oneplus för varumärkes- eller patentintrång för designen på Oneplus Buds, men amerikanska tullen verkar göra det å företagets vägnar.

The Verge rapporterar att Customs and Border Protection (CBP) har förklarat att tillslaget där 2 000 exemplar av Oneplus-hörlurarna konfiskerades på JFK-flygplatsen i New York inte var ett misstag.

Enligt CBP bedömde tullpersonal att hörlurarna gör intrång på Apples så kallade utstyrselmärke, en kategori varumärken som gäller själva utseendet på en produkt eller dess förpackning.

Apples utstyrselmärke för Airpods godkändes 6 juli i år, långt efter att den första modellen av de numera ikoniska hörlurarna lanserades.