När Apple införde kravet på att utvecklare som vill erbjuda inloggning via trejdepartstjänster som Google och Facebook även måste erbjuda Sign in with Apple hakade Epic lydigt på. Det leder nu till problem under den pågående konflikten mellan bolagen.

Epic har nämligen varnat användare att Apple kommer stänga av Sign in with Apple för samtliga Epic-appar. De som använde tjänsten måste därför byta till mejladress och lösenord.

De som inte hinner byta inloggningsmetod innan Apple stänger av funktionen kan återställa tillgång till kontot med hjälp av en aktiveringskod som Epic har skickat ut till drabbade användare. Det gör du via en kontaktlänk på Epics supportsida.