Någon gång senare i höst är det premiär för Wolfwalkers på Apple TV Plus, en animerad långfilm från Cartoon Saloon som tidigare har gjort kritikerrosade The Secret of Kells, Song of the Sea och The Breadwinner.

Filmen handlar om en ung flicka med namnet Robyn som kommer till Irland med sin pappa för att jaga den sista vargstammen. Hon upptäcker emellertid att hon kan förvandlas till en varg om nätterna och får samvetskval.

Så här ser trailern ut:

Wolfwalkers har regisserats av Tomm Moore och i huvudrollerna hör vi Honor Kneafsey, Sean Bean och Eva Whittaker.