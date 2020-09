Den vanligen pålitlige läckan Jon Prosser skriver på Twitter att enligt hans källor så kommer Apple visst att visa upp en ny Apple Watch och Ipad Air någon gång under tisdag, rapporterar Apple Insider.

Jon Prossers uppgifter går emot vad en annan pålitlig Apple-reporter, Bloombergs Mark Gurman, tidigare skrivit om att han förväntar sig att Apple kommer skicka ut en pressrelease den här veckan (37) som är en inbjudan till ett virtuellt event för Iphone.

Okay, guys. Last tweet of the night. 👇



My sources are not budging or changing their mind.



They’re still telling me that Apple Watch and iPad Air are coming tomorrow via press release.



See you all in the morning to find out! 👋🤗