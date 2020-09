Häromdagen kom uppgifter om att LG hade valt att inte alls lägga till stöd för Airplay och Homekit i 2018 års tv-apparater. Det verkade bekräftas av ett Twitter-meddelande, men visar sig inte stämma.

LG har i dag släppt en uppdatering av oled- och Super UHD-modellerna från 2018 med Apple TV-appen, och UHD-modellerna får också en uppdatering snart. LG:s officiella Twitterkonto i Storbritannien bekräftar även att Airplay 2- och Homekit-stöd kommer ”senare i år”.

Customers worldwide can now enjoy the Apple TV app on LG 2018 OLED and Super UHD TVs, with UHD TV models to follow. LG's 2018 TVs will add support for Apple AirPlay 2 and HomeKit later this year, and more details will be shared when these features become available