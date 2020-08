Enligt uppgifter till The China Times, via Macrumors, så kommer Apple att släppa en ny Imac under andra halvan av 2021 som blir den första att använda sig av "Apple Silicon" (Apple-kisel) och ska ha en egenbyggd GPU med kodnamnet "Lifuka".

GPU:n ska tillverkas med hjälp av chipptillverkarens TSMC:s 5-nanometersteknik och sägs både ha bättre prestanda och energiförbrukning än den Intel-processor som ersätts.

Apple meddelade i juni att de nu kommer byta ut processorerna i samtliga produkter i Mac-familjen mot egendesignade "system on a chip"-processorer, grafikkretsar, ai-motor med mera på en och samma kiselplatta.

Förväntningen är att företagets första dator med Apple Silicon kommer släppas redan i år eller under början av 2021.

Läs också: Därför är nya Imac den perfekta sista Intel-Macen