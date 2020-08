Apple Arcade har varit ute ett år ungefär och har vuxit från 60 till 130 titlar. De flesta är väldigt barnvänliga, många är betydligt lugnare i tempot än andra spel och alla har gränssnitt anpassade för pekskärmar, även om många också kan spelas med handkontroll.

Techradar har intervjuat utvecklarna bakom tre av de senaste nytillskotten på tjänsten: Game of Thrones Tale of Crows från Devolver Digital (Serious Sam 4, Fall Guys), Next Stop Nowhere och The Last Campfire.

Alla tre har ett hyfsat makligt tempo och är vad Techradar kallar kontemplativa. För att vara ett Game of Thrones-spel är Tale of Crows till exempel väldigt lugnt och oblodigt.

Next Stop Nowhere utvecklas av Night School Studio som låg bakom indie-hitten Oxenfree från 2016. Grafiken och storyn är helt annan, men spelet har samma fokus på dynamisk dialog.

Både Devolver Digital och Night School Studio säger att en sak de gjorde annorlunda för Apple Arcade är att se till att spelaren kan pausa nästan när som helst, så att spelet kan tas in i munsbitar. Det är viktigt när många spelar på mobilen och inte kan tillbringa ett par timmar i sträck försjunken i ett spel.

The Last Campire kommer från Hello Games (No Man's Sky). Utvecklarna talar om hur de började med IOS-versionen för att garantera att pekskärmskontrollerna satt som gjutna.

I våras kom en rapport om att Apple delvis har ändrat inriktning på urvalet till Apple Arcade och vill ha fler beroendeframkallande spel liknande typiska freemiumspel, men utan köp-i-appen. Samma recept på att locka och behålla spelare men utan de stora utgifterna kan locka kanske framför allt föräldrar som vill ha full koll på vad de köper åt barnen och vill undvika lootboxar.

De här tre spelen beställdes 2018 och visar alltså snarare hur Apple först tänkte sig Apple Arcade, skriver Techradar.