Komedin On the Rocks, med namn som Rashida Jones, Bill Murray och Marlon Wayans, handlar om den unga mamman Laura (Rashida Jones) från New York som plötsligt börjar tvivla på sitt äktenskap och söker stöd hos sin impulsive far Felix, spelad av Bill Murray.

Filmen är producerad av studion A24, med Sofia Coppola som regissör och manusförfattare. Filmen får premiär på den 58:e upplagan av New York Film Festival, som äger rum mellan 17 september och 11 oktober, rapporterar Variety.

On the Rocks kommer sedan till Apple TV Plus i oktober.