Dagens nyhet på Apple TV Plus är den nya dokumentärserien Tiny World.

I sex avsnitt får vi se hur världen ser ut från de små varelsernas värld. Berättare är Paul Rudd, mest känd för sin roll som superhjälten Ant-Man i Marvels filmer.

Så här ser trailern ut:

I sammanhanget kan nämnas att fler dokumentärserier släpps under hösten.

Den 13 november är det till exempel dags för Becoming You där vi får följa ett hundratal barn från olika delar av världen under sina första 2 000 dagar i livet. Oavsett om de kommer från Nepal, Japan eller Borneo är det mycket som de behöver lära sig.