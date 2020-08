Snart är Iphone 12 här, även om rykten pekar på en något senare lansering än vanligtvis. Redan innan Iphone 11 lanserades förekom rykten om att Iphone 12 kommer bli en jätteuppdatering med framför allt stöd för 5g-tekniken.

Läs mer: Alla rykten och uppgifter om Iphone 12

Men hur mycket kommer de nya telefonerna skilja sig från förra årets modeller? I den här artikeln går vi igenom de läckta uppgifter och rykten som kommit och jämför med Iphone 11 och 11 pro.

Iphone 11 vs Iphone 12:

Design

För första gången sedan Iphone 5S kommer Apple enligt rykten satsa på skarpare kanter. Designen kan alltså blir en av de största nyheterna i år. Det ser ut som att Iphone 12 kommer hämta inspiration från nya Ipad Pro, med raka kanter, men ännu smalare kanter runt skärmen. Vissa rykten har talat om att det här formspråket bara gäller två Pro-modeller, vilket skulle kunna göra skillnaden mellan olika prisnivåer tydligare.

Apple påstås också ha valt nya storlekar på skärmarna. Den billigaste modellen påstås få en 5,4 tum stor skärm, vilket med den heltäckande skärmen innebär en riktigt smidig storlek, bara något större än gamla Iphone 5-designen. Två andra modeller ska ha 6,1 tum stor skärm, och Pro Max-modellen får 6,7-tumsskärm.

Skärm

Enligt flera källor kommer Apple för första gången använda oled-paneler i samtliga nya Iphone-modeller, även den billigaste. Teknikläckaren Jon Prosser påstår att Pro Max-modellen ändå kommer sticka ut från de billigare tack vare True Motion-funktion precis som på Ipad Pro, det vill säga förmågan att höja uppdateringsfrekvensen till 120 Hz när det behövs. Max Weinbach har hört annorlunda, så detta blir en av de mer intressanta uppgifterna att hålla koll på.

5g

Den mest hajpade nyheten inför Iphone 12-lanseringen är stödet för 5g-tekniken. Enligt de senaste ryktena kommer det till samtliga modeller, men uppgifterna går isär om några – och i så fall vilka – modeller som får stöd för millimeter wave, den snabbaste varianten av 5g som kräver många tätt placerade basstationer och främst väntas förekomma i stadskärnor.

För de allra flesta användare kommer 5g inte göra någon som helst skillnad idag, men de som behåller sina telefoner länge kan dra nytta av tekniken när den börjar bli mer utbredd.

Kamera

Kamerorna är en av de viktigaste komponenterna i Iphone. De är något Apple alltid jobbar hårt på att förbättra eftersom bättre kameror är en av huvudorsakerna att kunder uppgraderar till nyare modeller.

De senaste ryktena pekar på att Apple återigen kommer satsa på dubbla kameror på baksidan i Iphone 12-modellerna och trippla kameror i Iphone 12 Pro-modellerna. Dessutom påstås Pro-modellerna utrustas med lidar-enhet för exakt och snabb avståndsbesömning, något som i dag redan finns i Ipad Pro.

Enligt Max Weinbach kan telefoto-kameran i Pro-modellerna få smalare synfält för tre gångers optisk zoom mot dagens två. Det har också förekommer rykten om att Apple efter många år kan uppgradera antalet pixlar från 12 till 64 miljoner.

För de som mer är intresserade av video än fotografi kan Iphone 12 också bli en stor uppgradering. Enligt Everything Apple Pro kommer Iphone 12 nämligen få stöd för att spela in 4k-video med upp till vansinniga 240 bilder per sekund. Dagens modeller klarar ”bara” 60 bilder per sekund men med 120 eller 240 bilder per sekund blir det både möjligt att spela in riktigt långsam slow motion-video och även att spela upp video med mindre rörelseoskärpa på snabba skärmar.

Processor

Ny Iphone innebär ny A-processor, det har vi kommit att ta för givet. Iphone 12 väntas bli bestyckad med A14 Bionic, som vanligt tillverkad av TSMC. Den kommer enligt rykten tillverkas med TSMC:s nya 5-nanometersteknik, vilket i sig leder till att den blir 15 procent snabbare och drar 30 procent mindre ström. Lägg sedan till Apples optimeringar och förbättringar. Vi gissar på uppåt 50 procent högre prestanda.

Det har också förekommit uppgifter om att Pro-modellerna av Iphone 12 kommer utrustas med 6 GB minne för smidigare multitasking.

Pris

De amerikanska priserna på Iphone 12-modellerna blir enligt Jon Prosser följande:

Iphone 12 med 5,4-tumsskärm: 649 dollar.

Iphone 12 med 6,1-tumsskärm: 749 dollar.

Iphone 12 Pro med 6,1-tumsskärm: 999 dollar.

Iphone 12 Pro Max med 6,7-tumsskärm: 1 099 dollar.

Iphone 11 finns som bekant i tre varianter, vars amerikanska priser är 699, 999 respektive 1 099 dollar.

Svenska kronan har återhämtat sig en aning efter några år med sviktande kurs och ligger idag kring 8,7 kronor/dollar. Vi ser med spänning fram mot att se om det kan innebära lite lägre svenska priser i år.

Iphone 11 vs Iphone 12 – övrigt

5g-stöd kostar en hel del, men enligt rykten kommer Apple inte höja priserna på årets modeller speciellt mycket jämfört med i fjol. Istället ska den högre kostnaden avlastas genom andra besparingar och genom något lägre vinstmarginal. En av de största skillnaderna är att Apple påstå sälja Iphone 12 utan laddare. Dessutom påstås Apple slopa även Earpods-hörlurarna.

I kartongen ska därför bara telefonen, en ny uppgraderad usb-kabel med usb-c i ena ändan, och möjligen fortfarande en hörlursadapter, finnas. Det innebär att själva kartongen blir mindre och lättare.

Avsaknaden av den lilla 5-wattsladdaren är förmodligen ingen större förlust för de flesta, eftersom det går så trögt att ladda med den. Istället kan vi glädja oss åt att ryktena påstår att Iphone 12 får stöd för 20-wattsladdning, mot 18 watt i Iphone 11.