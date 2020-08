Allt fler utvecklare ställer sig nu bakom kravet på sänkta avgifter på App Store, detta i kölvattnet efter den uppmärksammade konflikten mellan Epic Games och Apple.

Bland annat har Digital Next Content, en sammanslutning som representerar de inflytelserika tidningarna New York Times, Washington Post och The Wall Street Journal, skickat ett öppet brev till Apples vd Tim Cook med önskemål om att avgiften sänks från 30 till 15 procent.

I brevet påpekas att Apple har tecknat ett avtal som gör att avgiften för Amazon Prime Video ligger på 15 procent från dag ett, något som rimmar illa med Apples påstående att alla utvecklare behandlas lika.

En avgift på 30 procent har varit standard på App Store ända sedan lanseringen 2008 och det bör i rättvisans namn nämnas att de flesta appbutiker tar ut en lika hög avgift.

Medan Apples kassa har svällt för varje år som går har emellertid många utvecklare det svårt att tjäna några större summor på verksamheten, något som innebär att Apple troligtvis kommer tvingas ge vika i slutändan.