Epic Games ser till att kapitalisera på bråket med Apple och anordnar nu spelturneringen "Free Fortnite Cup" med start den 23 augusti.

"Detta är de sista dagarna som hela Fortnite-communityt kan spela tillsammans. Apple har blockerat Fortnite från App Store vilket förhindrar spelare från att uppdatera till nya versioner", skriver Epic Games i ett pressmeddelande, rapporterar Apple Insider.

IOS-spelare kommer därefter lämnas bakom resten av spelarbasen i samband med att Fortnite inleder sin nya säsong den 27 augusti.

Själva Free Fortnite-turneringen går ut på att försöka tjäna så många poäng som möjligt under fyra timmar eller i upp till tolv stycken solomatcher.

Under turneringen har spelare möjlighet att vinna olika priser, så som "Tart Tycoon"-skinet, som är en parodi på Apples vd Tim Cook. Det finns även fysiska priser som 20 000 Free Fortnite-kepsar (designade som en parodi på Apples Think Different-kampanj fast med siluetten av Fortnites llamadjur istället för Apples logga) samt olika former av spelhårdvara som demonstrativt inte är från Apple, så som Alienware laptops, Samsung Galaxy Tab S7, Oneplus 8, Playstation 4 Pro, Xbox One X och Nintendo Switch.

Apple tog bort Fortnite från App Store efter det att Epic kringgått App Store-reglerna. Epic lämnade därefter in en stämningsansökan mot Apple där de anklagar Apple för att ha ett monopol på distributionen av mjukvara på IOS och försäljningen av digitala varor på samma plattform.

Även Google har plockat bort Fortnite från sin Play Store och Epic Games har stämt dem av samma anledningar.

