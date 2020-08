I mitten av mars pausades i stort sett samtliga inspelningar av nya filmer och tv-serier i USA, detta med anledning av coronavirusets spridning.

Trots att pandemin är långtifrån över har Apple i samråd med sina samarbetspartners nu bestämt sig för att återuppta inspelningarna, rapporterar Deadline.

Först ut blir den andra säsongen av rymddramat For All Mankind med Joel Kinnaman i huvudrollen. Produktionen pausades med två avsnitt kvar och dessa spelas nu in i Culver City, Kalifornien.

Även tv-kanaler som ABC och CBS har återupptagit produktionen i dagarna, detta för att det ska finnas nya avsnitt att visa under hösten.