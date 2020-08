Epic har som första stora mjukvaruföretag gett sig på Apple och Google och utmanar företagens appmonopol. Genom att medvetet och flagrant bryta mot båda företagens regler tvingade Epic fram en konfrontation då Fortnite snabbt togs bort från App Store och Play-butiken.

Som vanligt på internet börjar folk ta ställning för antingen den ena eller andra sidan, men så enkelt som att en har rätt och den andra fel, eller att en är god och den andra ond, är det inte.

Har en poäng

Epic är inte det första företaget som anklagar Apple för att utöva ett monopol. Svenska Spotify har länge klagat på hur Apple får hela kakan när användare väljer Apple Music och dessutom en del av kakan när de väljer Spotify, samtidigt som Spotify inte får nämna att användare kan skaffa en prenumeration på webben istället och komma undan billigare.

De senaste åren har fler och fler anklagelser riktats mot Apple, och Apples försvar har blivit mindre och mindre hållbart. Företaget har hela vidhållit, och vidhåller fortfarande, att Iphone inte ens är i närheten av en dominant marknadsandel. Det här stämmer så till vida att konsumenter har många andra val av mobiltillverkare och i de flesta länder väljer de flesta en Android-telefon. I USA har Iphone en mycket högre marknadsandel, men fortfarande under 50 procent.

Ur en apputvecklares synvinkel ser det väldigt annorlunda ut. App Store drar in dubbelt så mycket pengar till utvecklare som Google Play-butiken och ingen utvecklare kan ignorera IOS-marknaden. Tjänster vars appar måste kunna användas av vem som helst måste finnas på App Store för att ha en chans. Apples regler avgör därför vad apputvecklare kan göra. Ytterst få investerare skulle ge pengar till en utvecklare som medvetet ignorerar Apple och tror sig kunna gå klara sig med bara en Android-version.

Till skillnad från till exempel föräldrakontrollapparna som utnyttjade en funktion – inställningsprofiler – på ett sätt som bröt mot Apples regler och faktiskt innebar minskad säkerhet för användarna finns inga sådana risker med att låta utvecklare sköta sina egna köp-i-appen via egna servrar och egna betalningsförmedlare. Det handlar uteslutande om förlorade intäkter för Apple.

Mer än ekonomi

Det kan låta som att Epic mest är ute efter att slippa Apples 30-procentiga royalties på köp-i-appen, men en viktigare fråga är hur mycket makt Apple har över de miljontals utvecklare som lever på IOS-marknaden. Nya eller omtolkade regler kan över en natt göra ett helt företags affärsidé omöjlig, utan någon möjlighet att överklaga eller gå en annan väg. Macutvecklare som inte klarar kraven för Mac App Store kan distribuera sina program själva, men på IOS är App Store den enda vägen till användarna.

Utvecklaren Steve Troughton-Smith påpekar på Twitter att Iphone i dag är en viktigare plattform än datorer. Vi använder mobilerna till bankärenden, fotografering, hälsokoll, vägbeskrivningar och så mycket annat. Nya digitala idéer är i princip tvungna att finnas på Iphone för att ha en chans att erövra världen. Det gör Apples position unikt stark – mycket starkare än Googles eftersom Android-appar redan kan släppas på andra vägar än Play-butiken.

Microsofts försök att lansera Xbox Game Pass för IOS har också satt nytt ljus på det här problemet. Apple gjorde ett uttalande om saken till Business Insider som har citerats vitt och brett men som egentligen inte sade så mycket. John Gruber skriver att det var ”ett perfekt exempel på skillnaden mellan skitsnack och lögn”. Apple verkar inte vilja erkänna det, men strömmad mjukvara är helt enkelt inte tillåtet på App Store.

En del har tolkat uttalandet som att problemet med Xbox Game Pass är att Apple inte kan kontrollera varje spel, men det är nonsens. För det första innehåller tjänsten inte så många spel att det inte hade gått, och för det andra har det inte hindrat till exempel Roblox där du kan välja bland tusentals hemmasnickrade spel som Apple knappast har gått igenom spel efter spel. Skillnaden är att spelen i Roblox inte strömmas.

Vad vill Epic egentligen?

Epic kräver i sin stämingsansökan mot Apple att domstolen stoppar Apples ”olagliga” kontrakt, men exakt vad företaget menar med det och vad det ser framför sig om det vinner tvisten framgår inte. Apple kan knappast tvingas att driva sin egen appbutik utan några som helst regler. Det skulle varken vara rättvist eller bra för konsumenter när butiken plötsligt fylls av allt från rena skadeprogram till skojarappar som bara försöker lura av användarna pengar.

Många kommentatorer talar om hur det är Apples avgift på 30 procent som är för hög, men om så är fallet – hur mycket är rimligt? Ska en jury i Kalifornien få avgöra hur mycket som är vettigt att ett företag tar i avgift för en tjänst?

I stämningsansökan skriver Epic visserligen att det vill tvinga Apple att öppna för att installera appar från andra källor än App Store. Då kan Epic Games Store börja sälja IOS-spel direkt till en miljard Iphone-användare. Men App Store har ett oerhört starkt varumärke så sannolikheten att särskilt många komma välja bort den tryggheten är låg, och det vet Epic. Dessutom: Med tanke på att Epic även har stämt Google – trots att Fortnite fortfarande kan installeras utanför Play-butiken utan problem – är det något som inte stämmer.

Möjliga utfall

Kanske inte den här gången, men någon gång inom de närmaste åren är jag nästan säker på att Apple kommer tvingas till någon form av ändring av App Store-modellen. Iphones marknadsposition är så pass stark, och mobiltelefoner så pass viktiga att det inte kommer hålla att låta Apple fortsätta ha total kontroll över appmarknaden.

Vilka förändringar det blir och hur mycket av en förbättring det faktiskt blir för Apple kommer avgöras i tvister som denna med Epic, och i de många undersökningar konkurrensmyndigheter runt om i världen har lanserat. Som jag ser det finns det fyra realistiska utfall:

1. Apple tvingas öppna för att installera annan mjukvara. IOS skulle bli mer som Mac OS med både App Store och möjligheten att installera andra appar på eget bevåg, naturligtvis med något mindre säkerhet. Allt annat som gör IOS säkert skulle fortfarande gälla – en sandlåda för varje app, kryptografiska signaturer med certifikat som Apple kan dra in om en utvecklare sprider skadeprogram eller bryter mot lagen, och IOS strikta integritetskontroller.

2. Apple tvingas tillåta utvecklare att använda sina egna betalningssystem för köp-i-appen. Spotify och Epic skulle jubla, men det skulle kunna få oförutsedda konsekvenser. Apple skulle till exempel kunna börja ta betalt av utvecklare även för gratisappar, för att täcka kostnaderna på App Store (”11 öre per nedladdning, 5 öre per besök på appens sida på butiken” et cetera). Resultatet kan bli minskat utbud och ännu större koncentration.

3. Apple styckas upp och App Store blir ett separat företag. Hur förhållandet mellan App Store och IOS skulle se ut i så fall vågar jag inte ens gissa, och jag tror inte sannolikheten är hög att det blir så, men amerikanska lagstiftare har en tradition av att göra just detta med företag som blivit för mäktiga. En annan möjlighet är att Apple får behålla App Store men måste avyttra Apple Music, Arcade och annat som konkurrerar med andra utvecklare.

4. Apple gör självmant lagom mycket ändringar i reglerna för att blidka konkurrensmyndigheter i EU och USA.

Personligen tror jag att EU kommer luta åt alternativ ett. Det är det enda som faktiskt tar bort Apple ur bilden och gör att utvecklare har en möjlighet att skapa radikalt nya idéer. De flesta användare kommer rycka på axlarna och fortsätta använda App Store, men bara vetskapen om att det går att ta andra vägar kan ge luft under vingarna till innovativa appidéer. Försök gå via App Store, men om Apple säger nej är det åtminstone inte längre en dödsdom.