Utöver nya modeller av Apple Watch och Ipad presenterade Tim Cook och kompani en paketlösning för Apples tjänster.

Precis som ryktena sade blir namnet Apple One och det finns tre olika varianter att välja mellan.

Det billigaste paketet kallas för Individual och inkluderar Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade och 50 gigabyte Icloud-lagring för 155 kronor per månad.

Näst på tur står Family som inkluderar Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade och 200 gigabyte Icloud-lagring för 199 kronor per månad. Detta paket kan delas med upp till sex familjemedlemmar.

Till sist har vi Premier som inkluderar Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus, Apple Fitness Plus och 2 terabyte Icloud-lagring. Även här kan paketet delas med upp till sex familjemedlemmar.

Här i Sverige ser det ut som om vi till en början inte kan teckna Premier-paketet, detta då Apple News Plus och Apple Fitness Plus ännu inte har hittat hit. Med andra ord behöver du bo i Australien, Kanada, Storbritannien eller USA för att skaffa paketet.

Apple One kommer att börja säljas ”i höst”, vilket troligtvis blir i samband med lanseringen av Iphone 12.