Det börjar låta som en trasig skiva, men vad är problemet med alla dessa tillbehörstillverkare och deras produktnamn? Alogic Ultra USB-C Dock Plus, vad är det för namn egentligen? Men okej, så länge den är bra så...

Betyg 3 av 5 Omdöme Alogic Ultra USB-C Dock Plus är en anonym usb-c-docka med bra portutbud på liten yta. Den är dock inte minst, eller snyggast för den delen, men väl fungerande. Det enda som egentligen saknas, förutom thunderbolt i usb-c-porten, är ett hörlursuttag. Annars är det här ett ypperligt alternativ om du behöver koppla in fler enheter till din laptop. Tänk dock på att Macbook bara har stöd för en extern skärm, varför nu någon skulle vilja ha dubbla 1080p-skärmar idag... Positivt Bra portutbud på liten yta.

Diskret design.

Både sd- och micro sd-läsare. Negativt Inget hörlursuttag.

Usb-c är bara data.

Klarar inte dubbla skärmar till Mac OS. Bästa usb-c-dockan till Macbook och Macbook Pro

Gott om portar

Alogic bjuder på en hyfsat maxad usb-c-docka, vilket betyder att du kopplar in den via usb-c. Detta inte minst med tanke på hur ringa storleken trots allt är. Den är inte minst i segmentet, men med en ganska sober rymdgrå aluminiumfinish och anonym form så ser Ultra USB-C Dock Plus i alla fall bra ut på skrivbordet. Alogic-loggan är på undersidan, och det fulla produktnamnet behöver vi inte bry oss om alls efter det att vi gjort vårt inköp.

Portutbudet är bra. Vi hittar två stycken stora usb-portar, alltså USB 3 Gen 1, en hdmi-port, Mini Displayport, en usb-c för laddning och data (men inte thunderbolt), samt en ethernet-port för trådat internet. Dessutom får vi två kortläsare, en för micro-sd och en för vanlig sd, vilket är ovanligt – alla verkar utgå från att vi kör våra micro-sd-kort i adaptrar numera.

Bra portutbud.

4k eller dubbel 1080p (typ)

Ultra USB-C Dock Plus klarar av 4k i 30 hz via såväl hdmi-porten som mini displayport. Kör du båda samtidigt får du däremot bara 1080p på båda, vilket ändå får anses som ganska bra från en liten usb-c-docka. Dessvärre kommer detta stöd med smolk i bägaren, för det är bara Windows 10-datorer som lirar i det här fallet. Din Macbook får nöja sig med en skärm, oavsett port. Aj aj, minus i kanten där, Alogic.

Det är, som vanligt, en besvikelse att usb-c-porten enbart är för laddning samt data, och inte Thunderbolt. Nu är ju det här inte en usb-c-docka avsedd för exempelvis en Ipad Pro, men likväl hade det varit trevligt att ha det alternativet. Men nej, usb-c är för laddning av externa enheter samt anslutning av usb-c-prylar, inget mer. På plussidan där så är det upp till 100W, vilket är bra.

För att prata om något lite mer positivt så är usb-c-sladden, som du kopplar inte i datorn, föredömligt lång och flexibel. Det passar bra för de av oss som har lätt upphöjda datorer på ställ, eller gärna gömmer adaptrar och dockor bakom datorn så att man slipper se sladdhärket.

Specifikationer

Produktnam: Alogic Ultra USB-C Dock Plus

Testad: Augusti 2020

Portar: Hdmi, Mini Displayport, Gigabit Ethernet, 2 st USB-A (USB 3.1 Gen1), usb-c, micro sd samt sd.

Upplösning: 4K på 30 hz, alternativt två 1080p (endast Windows).

Rek. pris: 1 299 kr

Pris: 1 299 hos CDON