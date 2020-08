Apple Car kan, om den någonsin når vägarna, få ett system baserat på infrarött ljus som kan varna föraren om det uppstår problem med vindrutan eller andra glasrutor, skriver Appleinsider. Det visar ett patent kallat "Systems for detecting cracks in windows” som Apple fått godkänt hos US Patent and Trademark Office under tisdagen.

Systemet ska kunna ge ägaren en tidig varning om små skador och stenskott i rutan, som då kan fixas i tid innan de blir till större sprickor.

Fortfarande är väldigt lite känt om Apple Car och vad det alls ska bli av projektet, men patentansökningarna fortsätter alltså att trilla in hos amerikanska myndigheter.