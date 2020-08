Sedan tre år tillbaka kan Mac-användare prenumerera på hundratals program via tjänsten Setapp, däribland guldkorn som Istat Menus, Rapidweaver, Better Touch Tool, Anytrans och Bartender.

Från och med idag går det även att använda vissa IOS-appar med tjänsten. Till en början är emellertid utbudet begränsat till åtta appar, närmare bestämt 2Do, Ulysses, Paste, Gemini, Taskheat, SQLPro Studio, Mind Node och PDF Search.

För att använda IOS-apparna behöver du först lägga till din Iphone eller Ipad i inställningarna för Setapp, närmare bestämt via fliken My devices. Därefter kan du öppna programmet Setapp på din Mac och välja fliken Available on iOS i sidofältet. Observera att du sedan behöver använda dig av qr-koder för att aktivera IOS-apparna i fråga.

Att prenumerera på Setapp kostar 10 dollar per månad, vilket i skrivande stund motsvarar 88 kronor exklusive moms. Du kan emellertid testa tjänsten en vecka gratis för att se om det är något för dig.