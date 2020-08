Dagstidningen The Wall Street Journal, via 9to5Mac, har publicerat en ny profil på Apples vd, Tim Cook, som tittar närmare på hur företaget förändrats de senaste åren under hans ledarskap.

Enligt The Wall Street Journal beskriver Tim Cooks kollegor och bekanta honom som en ödmjuk arbetsnarkoman som är helt fokuserad på Apple och vars kalender är relativt tom på personligt innehåll.

NÄr han tog över som vd för företaget ska han behållit mycket av sina tidigare rutiner. Han går fortfarande upp före klockan fyra på morgonen och ser över den globala försäljningsdatan och håller samma återkommande fredagsmöte med operations och finanspersonalen som brukar refereras till som Tims "date night".

Enligt reportaget ska Tim Cook ha en mindre involverad stil i ingenjörs- och designdelen av företagets produkter än vad Steve Jobs hade. Exempelvis besöker han sällan Apples designstudio, vilket Jobs gjorde nästan dagligen. Stämningen på företaget sägs därmed också vara mer avslappnad även om Tim Cook fortfarande är krävande och fokuserad på detaljerna.

Du kan läsa The Wall Street Journals fulla reportage här.

Läs också: Så mycket tjänade Tim Cook under 2019