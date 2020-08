Satechi är en av de mer pålitliga tillbehörstillverkarna, så förhoppningarna är stora på Aluminum USB-C Mobile Pro Hub. Ja, det är ett otroligt namn – att det ska vara så svårt att få till snärtiga produktnamn. Nåja, hur står sig Satechis USB-C-hubb sig mot exempelvis Apples Multiport AV Adapter?

Betyg 4 av 5 Omdöme Satechis Aluminum USB-C Mobile Pro Hub gör allt som Apples Multiport Adapter gör, och lite till med hörlursuttaget – detta trots en mindre storlek och ett lägre pris. Det är ett ypperligt alternativ för dig som inte har så stora behov av portar och dessutom vill ha en så liten hubb som möjligt. Men behöver du läsa SD-kort får du leta vidare. Positivt Liten och smidig

Bra utbud av appar

Rimligt pris Negativt Kunde suttit lite tajtare

Fungerar inte med de flesta fodral

USB-C-porten har inte Thunderbolt Stort test av usb-c-dockor

Satechis aluminiumhubb är en smidig liten sak tänkt att plugga in på sidan när du har din iPad Pro i landskapsläge. Trots sin ringa storlek så har den plats för en HDMI-port, USB-C, USB 3.0, och en 3.5 mm-hörlursuttag.

HDMI-porten ger oss (upp till) 4K-video med 60 bildrutor per sekund, men något sådant bjuder inte USB-C-porten på – det rör sig således inte om Thunderbolt här och du kan inte göra annat än att ladda (upp till 18W via adaptern, precis som med iPad Prons standardladdare) eller koppla in USB-C-hörlurar. Det är tyvärr oftast så med hubbar, USB-C-kontakten är inte Thunderbolt och stödjer enbart laddning, och då inte snabbladdning.

USB 3-porten är förstås användbar för äldre tillbehör, och det är säkert många som uppskattar att det finns ett traditionellt hörlursuttag på hubben.

Finns i silver (ovan) och rymdgrått – förstås

Sitter ganska bra

Satechi-hubben sitter ganska bra på iPad Pron, men det är inte i kloss med ramen, så viss svikt blir det. Tjockleken är dock snarlik och hubben känns gedigen. Det är dessutom skönt att den inte är överbelamrad med logotyper eller dylikt, den nödvändiga texten är subtil på baksidan och Satechis logga är inte blaffig alls.

Däremot kan du glömma att använda hubben med flerparten av de skal som finns – den behöver sitta tätt inpå. Det kan vara värt att veta. Fungerar dock finfint när man har iPad Pron i ett Magic Keyboard, exempelvis.

Inte bara för iPad Pro

Det är mycket prat om iPad Pro här, och det är ju inte så förvånande: Satechi marknadsför sin aluminiumhubb med den typen av grafik. Nu betyder ju inte det att hubben inte fungerar med andra enheter, tvärtom så kan du plugga in den i så gott som vilken USB-C-begåvad enhet som helst. Tack vare dess ringa form fungerar den fint även till exempelvis en Macbook, om än kanske inte perfekt anpassad till portarnas placering.

Specifikationer

Produktnamn: Satechi USB-C Mobile Pro Hub

Testad: Juli 2020

Portar: USB-C, HDMI, USB 3, hörlursuttag

Upplösning: HDMI 4K (upp till 30hz)

Ström: Laddning upp till 18W via USB-C, stöd för laddning av andra enheter via USB-C