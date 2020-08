Den fjärde utvecklarbetan av Mac OS Big Sur släpptes häromdagen, och fler nyheter blir kända allt eftersom. Bland annat finns en ny inställning för att stänga av det beteende där fönster låter färg från bakgrunden "skina igenom", skriver 9 to 5 Mac, något som Apple säger ”låter fönster smälta in mer harmoniskt med dess omgivande innehåll”

Den nya inställningen låter användaren stänga av och på denna transparens, vilket i praktiken betyder att mörkt läge kan bli riktigt mörkt på riktigt, då det inte skiner igenom ljus från bakgrunden.

macOS 11 Beta 4 finally allows disabling wallpaper tinting in windows! (Previously the only way to disable it was to use the graphite accent color.) pic.twitter.com/Qy07cU0F7M