Karabiner-Elements är ett öppet källkodsprogram för Mac som ger dig fullständig kontroll över hur tangentbordet fungerar. Det hette tidigare bara Karabiner och dessförinnan Keyremap4macbook.

När Apple släppte Mac OS 10.12 Sierra hade företaget gjort så stora förändringar i systemet att utvecklarna av Karabiner blev tvungna att skriva om hela motorn, och därför bytte programmet namn. I dag jobbar de på att byta arkitektur från ett kernel-tillägg till en Driverkit-drivrutin som kommer fortsätta fungera efter Mac OS 11 Big Sur.

Installera genom att ladda ner från utvecklarnas webbplats, Github eller med homebrew (brew cask install karabiner-elements). När du först kör igång det måste du tillåta programmets kernel-tillägg genom att öppna Systeminställningar -> Säkerhet och integritet, låsa upp och klicka på Tillåt. Därefter måste du även ge det tillstånd i Integritet -> Övervakning av inmatning i samma inställningspanel. Det gäller två processer: karabiner_grabber och karabiner_observer.

Om du vill veta vad en viss tangent kallas för att kunna byta ut funktionen kan du starta Eventviewer från Karabiners meny i menyraden.

Byt knappfunktion

I sin enklaste form är Karabiner-Elements ett verktyg för att programmera om tangentbordets olika knappar. För många användare kan det här räcka för att göra Macen mer användbar.

Om du till exempel skriver med svenskt tangentbord men av någon anledning behöver jobba med siffror i amerikanskt format där decimaltecknet är en punkt kanske du har stört dig på att du inte kan använda decimalkommat på siffertangenterna till höger på ett fullstort tangentbord. Då kan du skapa en regel i Karabiner-Elements som gör att den knappen skriver en punkt istället för ett kommatecken.

Öppna programmet och välj fliken Simple modifications. Lägg till ett nytt objekt och välj keypad_comma under From key och period (.) under To key. Nu blir decimaltecknet en punkt. Behöver du ett komma istället kan du använda det vanliga kommatecknet intill M-tangenten.

Fixa funktionstangenterna

Ett annat vanligt bekymmer är hur du ska hantera F-tangenterna, speciellt om du inte använder ett tangentbord från Apple utan en annan tillverkare. Karabiner-Elements har en egen flik för dessa: Function Keys. Här kan du välja vad varje funktionstangent ska göra. Istället för att tvingas välja mellan att samtliga utför specialfunktioner som mediakontroll eller fungerar som F1…F12 i Systeminställningar kan du välja att låta vissa ha specialfunktioner och andra vara vanliga F-tangenter.

Det här fungerar särskilt bra om du även använder ett program som Bettertouchtool, Alfred eller Keyboard Maestro för att automatisera Macen. Då kan du ställa in egna funktioner för F-tangenter och få mer nytta av den här tangentraden. Om du till exempel har en Macbook och aldrig ändrar styrkan på tangentbordsbelysningen kan du göra något vettigt av de två knapparna som normalt styr den.

Avancerade regler

För att verkligen låsa upp alla tangentbordets möjligheter kan du använda Karabiner-Elements så kallade Complex modifications, avancerade regler som du måste definiera i textfiler med json-format. Det är inte helt enkelt att komma igång med, men innebär att du kan skapa nästan hur avancerade kortkommandon som helst. Du kan till exempel förvandla alla knappar på tangentbordet till modifierare, som du i sin tur kan använda för att skapa kortkommandon.

Du skulle till exempel kunna ställa in kommandot o-s (håll nere o-tangenten och tryck på s) öppnar Safari och o-x öppnar Xcode.

Nikita Voloboev har skrivit en genomgång av hur du kan göra det lite lättare med hjälp av verktyget Goku, och visar hur du kan skapa extremt avancerade inställningar (han kallar det ”Karabiner God Mode”) utan att skriva tusentals rader json-kod.

Det är inte direkt något vi kan rekommendera den som bara vill byta funktion på ett par tangenter på Macens tangentbord, men det är fascinerande läsning om du är intresserad av automatisering och att ta din datoranvändning till en ny nivå.

Nedan kan du se ett exempel på en enkel konfigurationsfil för Goku som ger Karabiner-Elements två avancerade regler: Byta decimalpunkt till komma enbart i Microsoft Excel, och kör Keyboard Maestro-makrot ”open Calculator” kopplat till F4-tangenten. (Nikita Voloboevs egen konfigurationsfil är på 785 rader och resulterar i en json-fil på 30 800 rader).

{

:templates {:km "osascript -e 'tell application \"Keyboard Maestro Engine\" to do script \"%s\"'"

}

:applications {:excel ["^com\\.microsoft\\.Excel$"]}

:main [

{:des "Period to comma in Excel"

:rules [[:keypad_period :comma :excel]]}

{:des "Open calculator"

:rules [[:f4 [:km "open Calculator"] nil]]}

]