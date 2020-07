Terry (vars hade varit Steve Jobs chaufför i flera år på 80-talet när han tog fram ett nummer of Fortune Magazine med Apple-grunadaren på framsidan och bad honom om en autograf.

Han fick som han ville, men Steve Jobs ringde senare upp limousinfirman Terry jobbade för och klagade. Det här var 1989 precis efter att Steve Jobs hade grundat Next, och Terry behöll Fortune-framsidan under alla år. Tills nu, då han har valt att sälja den på auktion via Nate D. Sanders Auctions, rapporterar 9 to 5 Mac.

Auktionsbyrån har fått autografen certifierad som äkta, och har även en kopia av Terrys årsrapport från limousinfirman som gissningsvis nämner Steve Jobs-klagomålet (den ingår inte bland de dokument som har publicerats på auktionssidan).