Apple TV Plus har fått hela 52 nomineringar för den prestigefyllda utmärkelsen Primetime Emmy Awards som kommer att delas ut den 12 september.

Tittarfavoriten Ted Lasso står för 20 nomineringar, medan kritikerhyllade Severance står för 14 nomineringar, däribland bästa dramaserie.

I övrigt har Schmigadoon!, The Morning Show, The Problem with Jon Stewart, Foundation, Pachinko, See, Lisey’s Story, Central Park, They Call Me Magic och Carpool Karaoke: The Series chans att vinna priser.

I sammanhanget kan påpekas att HBO har fått 140 nomineringar, medan Netflix har fått 105 stycken. Om man kombinerar Disney Plus och Hulu har Disney fått 147 nomineringar sammanlagt.