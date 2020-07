Häromdagen kunde vi rapportera att Apple TV Plus fått sina första Daytime Emmy Awards, detta för Ghostwriter och Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10.

Nu står det klart att Apple TV Plus har fått 18 nomineringar för det mer prestigefyllda Primetime Emmy Awards som kommer att delas ut den 20 september.

Den uppmärksammade dramaserien The Morning Show har fått åtta nomineringar, däribland för bästa manliga skådespelare (Steve Carell) och bästa kvinnliga skådespelare (Jennifer Aniston).

Vidare har dokumentären The Beastie Boys Story fått fem nomineringar, medan den hyllade miniserien Defending Jacob har fått två nomineringar. Avslutningsvis har The Elephant Queen, Central Park och Home fått en nominering vardera.

I sammanhanget kan påpekas att Netflix har kammat hem hela 160 nomineringar, varav 18 för Ozark. Den påkostade HBO-serien Watchmen har å sin sida fått 26 nomineringar, rapporterar Deadline.