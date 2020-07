Under söndagen anordnades den 47:e upplagan av Daytime Emmy Awards, en tillställning där de bästa tv-programmen som sänds på dagtid uppmärksammas.

Bland årets pristagare kan nämnas Ghostwriter och Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10, två familjevänliga program som kan ses på Apple TV Plus. Den förstnämnda får priset "Outstanding Children's or Family Viewing Program”, medan den sistnämnda prisas för "Outstanding Single Camera Editing”.

Trots att det är de första Emmy-utmärkelserna för Apple TV Plus har Apple faktiskt fått priset förut, detta då Apple Music-serien Carpool Karaoke fick en Emmy redan 2018.

I sammanhanget kan nämnas att Disney vann nio priser på årets gala, medan Amazon Prime Video, HBO och Netflix vann sex priser vardera. Vill du se en lista över alla vinnare kan du surfa vidare till Deadline.

Årets upplaga av Primetime Emmy Awards kommer i sin tur att anordnas den 20 september, så det dröjer ett tag innan vi får veta om Apple får några priser för sina mer påkostade produktioner.