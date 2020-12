Apple låter meddela att man har gett tummen upp för att spela in en tredje säsong av For All Mankind, en av de mer påkostade tv-serierna på Apple TV Plus.

Serien var en av de första som hade premiär i samband med att Apple TV Plus lanserades i november 2019, men på grund av den pågående pandemin har vi fått vänta länge på säsong 2.

Den andra säsongen får premiär den 19 februari och nu har man kommit fram till 1983 i den alternativa tidslinjen där rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjetunionen aldrig slutade.

Så här ser den officiella trailern ut:

Många av skådespelarna från första säsongen är kvar, däribland Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten och Jodi Balfour. Bland de nya för säsong 2 kan nämnas Cynthy Wu, Coral Peña, och Casey W. Johnson.

Läs också: Uppgifter - Apple ökar ambitionerna efter succé med Tom Hanks-film