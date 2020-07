Apple har nu släppt trailern för den andra säsongen av Apple TV Plus originalserie For All Mankind.

Lite oväntat släpptes trailern först på Amazon-ägda IMDB innan den även dök upp på Apple TV:s Youtubekanal.

Serien som utspelar sig i en värld där rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjetunionen aldrig slutade var en av de första som hade premiär i samband med att Apple TV Plus lanserades. Mindre än en vecka efter premiären blev det klart att serien skulle få en andra säsong. I rollerna syns bland annat svenska Joel Kinnaman.

Än så länge har Apple dock inte givit något datum för när säsongen släpps.

