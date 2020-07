Det har gått bra för Tom Hanks andravärldskrigsfilm Greyhound, som visats exklusivt på Apple TV Plus efter att filmens biopremiär gick i sank på grund av coronaviruspandemin. Bland annat ska 30 procent av de som såg filmen varit nya prenumeranter på Apple TV Plus enligt Deadline.

Till följd ska Apple, enligt källor till Fast Company, nu ökat ambitionerna för att köpa storfilmer till tjänsten och rentav dragit upp dem till Netflix-liknande nivåer.

En av planerna som diskuteras ska vara att släppa ett dussin långfilmer via Apple TV Plus per år, eller cirka en per månad. Varav två till fyra av dessa skulle vara storfilmer i stil med Greyhound.

Apple själva har inte kommenterat det hela.

