Den tyske regissören Werner Herzog har många klassiska filmer på sin meritlista, däribland Kaspar Hauser från 1974 och Nosferatu - Nattens vampyr från 1979. De senaste åren har han framför allt ägnat sig åt dokumentärer, däribland Encounters at the End of the World från 2007 och Into the Inferno från 2016.

Den 13 november är det premiär för Fireball, en ny dokumentärfilm från Werner Herzog och Clive Oppenheimer som handlar om meteorer och kometer. Vi får bland annat veta hur himlafenomenen har påverkat människors liv genom historien, inte minst kulturellt och religiöst.

Så här ser trailern ut:

Fireball kommer att bli den sjätte dokumentärfilmen som släpps på Apple TV Plus. Sedan tidigare går det att se The Elephant Queen, Beastie Boys Story, Dads och Boys State. Nummer fem blir Bruce Springsteen’s Letter to You som får premiär den 23 oktober.