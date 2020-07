Den tyske regissören Werner Herzog har många klassiska filmer på sin meritlista, däribland Kaspar Hauser från 1974 och Nosferatu - Nattens vampyr från 1979. De senaste åren har han framför allt ägnat sig åt dokumentärer, däribland Encounters at the End of the World från 2007 och Into the Inferno från 2016.

Nu står det klart att Apple har köpt upp visningsrättigheterna till Fireball, en ny dokumentärfilm från Werner Herzog och Clive Oppenheimer som handlar om meteorer och kometer. Vi får bland annat veta hur himlafenomenen har påverkat människors liv genom historien, inte minst kulturellt och religiöst.

Fireball kommer att premiärvisas på Apple TV Plus någon gång under hösten, men exakt lanseringsdatum har ännu inte spikats. För tillfället finns det tre dokumentärfilmer att se på tjänsten, närmare bestämt The Elephant Queen, Beastie Boys Story och Dads. Näst på tur står Boys State som får premiär den 14 augusti.

Vill du veta mer om Fireball och de andra dokumentärerna på Apple TV Plus kan du ta del av Apples pressmeddelande.