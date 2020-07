Efter kritiken om att det är ont om innehåll på Apple TV Plus gör nu Apple sitt bästa för att fylla tomrummet.

Senaste nytt är att man har köpt rättigheterna till Shining Girls, en ny thrillerserie med Elisabeth Moss (mest känd för sina roller i Mad Men och The Handmaid’s Tale) i huvudrollen.

Shining Girls handlar om en journalist i Chicago som försöker leta reda på en man som utsatt henne för ett brutalt överfall. Serien baseras på en bästsäljande bok av Lauren Beukes från 2013.

Enligt ett pressmeddelande har Apple även vantarna på komediserien The Shrink Next Door med Will Ferrell och Paul Rudd, dramaserien The Mosquito Coast med Justin Theroux, skräckserien Lisey’s Story med Julianne Moore och det historiska dramat Hedy Lamarr med Gal Gadot i huvudrollen.

Exakt när de nya serierna dyker upp på Apple TV Plus återstår att se. Näst på tur står komediserien Ted Lasso och dokumentären Boys State som båda får premiär den 14 augusti.