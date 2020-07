I dagsläget finns det bara engelskspråkiga filmer och tv-serier på Apple TV Plus, men Apple har planer på att bredda utbudet inom en snar framtid.

Nu står det klart att Echo 3 blir den första spanskspråkiga tv-serien på tjänsten. Det hela handlar om en ny version av When Heroes Fly, en israelisk thrillerserie som kan ses på Netflix.

Premissen för Echo 3 är att en ung forskare vid namn Amber Chesborough har försvunnit i gränsområdet mellan Colombia och Venezuela. Hennes make och bror bestämmer sig för att leta reda på henne, men det är lättare sagt än gjort eftersom det pågår strider i området.

Enligt The Hollywood Reporter kommer Echo 3 att produceras av Mark Boal, mest känd för filmerna The Hurt Locker och Zero Dark Thirty. Den första säsongen kommer att bestå av tio avsnitt, men det är oklart när den dyker upp på Apple TV Plus.