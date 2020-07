De senaste åren har Apple lagt en hel del energi på att förbättra sina kartor i USA och nu står Europa på tur.

Enligt sidan Bildinsamling för Apple Maps har man börjat kartlägga de nordiska länderna och här i Sverige börjar man med Malmö, något som säkerligen hänger samman med att det finns en Apple Store i staden.

Under juli och augusti kommer Apples fordon att köra runt i staden och samla in bilder och data som förbättrar kartorna och ger stöd för Se dig omkring (Look Around), funktionen som påminner om Googles Street View. Apple påpekar att man ser till att skydda ansikten och registreringsskyltar från att visas på bilder som publiceras.

Apple passar även på att kartlägga Oslo under sommaren, liksom det finländska landskapet Nyland där Helsingfors ligger.